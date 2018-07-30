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'dan kritik açıklaması

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, Alman hükümeti için 'nin bir çok konuda yakın ve önemli partner olarak nitelendirdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 18:16 Güncelleme Tarihi: 30.7.2018 18:35
Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması

Demmer, Berlinde düzenlenen basın toplantısında, Şansölye 'in 'ın ziyaretinde görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruya, Merkel'in programına ilişkin açıklamayı prensip olarak görüşmelerin yapılacağı tarihten bir hafta önce duyurduklarını anımsattı.

'nin "birçok konuda yakın ve önemli bir partner" olduğunu ifade eden Demmer, Türkiye ile görüşmelerde bulunmaya "ilgi duyduklarını" kaydetti.

Öte yandan, Alman basınında yer alan ve Almanya Cumhurbaşkanlığına dayandırılan haberlerde, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Başkan Erdoğan'ı uzun bir süre önce davet ettiği, ancak tarihin henüz kesin olmadığı bildirildi.

Alman basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eylül ayı sonunda Almanya'yı ziyaret edeceğini iddia etmişti.

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Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması
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