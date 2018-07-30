Cesur kız artık özgür

İşgalcı İsrail
askerlerinin zorla evinin avlusuna girmesine verdiği tepki nedeniyle 8 aydır tutuklu bulunan Filistin
li cesur kız Ahed Temimi
dün özgürlüğüne kavuştu İsrail yönetimi, 17 yaşındaki Filistinli cesur kız Ahed Temimi ve annesini serbest bıraktı. Temimi ve annesi Neriman, dün sabah işgal altındaki Batı Şeria
'nın Ramallah kentinde yer alan Nebi Salih
beldesinin girişinde serbest bırakıldı. Temimi, 21 Mart'ta 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İsrail askerleri, Temimi'yi 19 Aralık 2017'de Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenledikten sonra gözaltına almıştı. Annesi Neriman'ın da kızıyla ilgili bilgi almak üzere gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedilmişti.
İŞGALCİYE TOKAT
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Nebi Salih beldesinde bulunan evinin avlusuna zorla giren bir İsrail askerine tokat attığı görülen videosu yayımlanan Ahed, İsrail askerlerine "saldırı" ile suçlandı. Videoda Ahed'in yanında görülen kuzeni Nur Temimi de gözaltına alınarak cezaevine konulmuş, sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.
"BAŞKAN ERDOĞAN'A SELAM OLSUN"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Temimi'yi telefonla aradı. Temimi'yi cesaretinden ve mücadele azminden dolayı tebrik eden Erdoğan, serbest bırakılmasının sevindirici olduğunu vurguladı. Görüşme sırasında Temimi'nin yanında annesi Neriman Et-Temimi'nin de olduğu kaydedildi. Temimi, görüşme için şunları söyledi: "Başkan Erdoğan'ın beni telefonla araması garip bir durum değil. Ona selam olsun. Bizi araması büyük bir destektir. Daima Filistin halkının yanında duran Erdoğan'a ve Türkiye
halkına teşekkür ediyorum."
TÜRKİYE'DE CESARET ÖDÜLÜ ALDI
Her
fırsatta İsrailli işgalci askerlere direnişi ile sembol haline gelen ve 'Filistinli cesur kız' unvanını kazanan Ahed, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da Hanzala Cesaret Ödülü'ne layık görülmüştü. Temimi özgürlüğüne kavuşmasının ardından, "Filistin halkının, İsrail işgali bitinceye kadar direnişe devam edeceğini" söyledi.