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Damat gelini de terk etti! Gelin bakın ne yaptı

En mutlu gününü internetten canlı yayın yaparak dünyayla paylaşmak isteyen genç kız, damadın kaçması üzerine mikrofonu eline alarak konuklara durumu izah etmeye çalıştı.

Giriş Tarihi: 30.7.2018 10:04
Damat gelini düğünde terk etti! Gelin bakın ne yaptı

24 yaşındaki ve 20 yaşındaki Phakin Junjerm, ailelerini ve arkadaşlarını çağırarak yapmaya ve bu mutlu günü bütün dünyayla paylaşmaya karar verdi. Çift, düğünlerini duyurmak için dev bir billboard bile kiraladı.

MİSAFİRLER OLACAKLARDAN HABERSİZDİ

Geçen hafta düğün için toplanan misafirler, günün tatsız sonlanacağını bilmiyordu. Ancak gelin Manow Jutathip Nimnual sahneye çıkarak, damadın kaçtığını duyurdu.

DESTEK MESAJLARI YAĞIYOR

Bu anlar, Manow Jutathip Nimnual'in Facebook sayfasında da yayımlandı. Videonun 5 milyonu aşkın kişi tarafından izlenmesinin ardından, dünya basını bu haberi paylaştı. Pek çok kişi, geline destek mesajları yazdı.

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Damat gelini düğünde terk etti! Gelin bakın ne yaptı
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