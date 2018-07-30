DEAŞ, Musul’da gündüz saatlerinde terör saçtı

DEAŞ terör örgütü, Irak'ın Musul kentinde 4 kişiyi öldürdü.

Güvenlik kaynakları, terör örgütü DEAŞ militanlarının geçen yıl örgütten geri alınan Musul'un güney batısındaki Eşgeç köyüne gündüz saatlerinde baskın yaparak 3'ü kardeş olmak üzere 4 kişiyi öldürdüklerini duyurdu.

2014'TE KÖYLERİNDEN AYRILMAK ZORUNDA KALMIŞLARDI

Kaynaklar, hayatını kaybedenlerin 2014 yılında örgütün işgalinin ardından köyden ayrılmak zorunda kalan ve köyün DEAŞ'tan geri alınmasıyla evlerine geri dönen köylülerden olduğunu söyledi.

Haziran 2014'te Irak'ın büyük bir bölümünü işgal eden DEAŞ ülke tarihinde en büyük iç göç dalgasına neden olmuştu.