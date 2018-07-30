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'da 4 milyon kişinin vatandaşlığı tehlikede

'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde 4 milyon kişi vatandaşlıktan çıkarılma riski altında.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 11:41
Hindistan'da 4 milyon kişinin vatandaşlığı tehlikede

'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde 4 milyon kişiyi vatandaşlıktan çıkaracak bir liste yayınlandı. Listeye göre, 1985'te başbakan Rajiv Gandhi tarafından imzalanan Assam Anlaşmasına göre, 24 Mart 1971'den önce kuzeydoğu eyaletine geldiklerini ispatlayamayanlar, vatandaşlıktan çıkarılıp, ülkeden ihraç edilecek.

BANGLADEŞLİ GÖÇMENLERİ ÜLKEDEN ÇIKARMAK AMACAIYLA


Hindistan, yapılan işlemin yasadışı göçmenleri ülkeden çıkarmak amacını içerdiğini söyledi.
Listenin çıkarılması Assam'da etnik azınlıklara karşı bir cadı avı başlatılacağına dair korkulara yol açınca yetkililer, hiç kimsenin hemen sınırdışı edilmeyeceğini açıkladı. Yetkililer, ayrıca itiraz etme sürecinin olacağını da belirtti.

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Hindistan'da 4 milyon kişinin vatandaşlığı tehlikede
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