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'ye kapıyı kapattı!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İran'dan müzakere talebinde bulunan Washington yönetimi ile "güvenilmez olduğundan" diyalog olasılığının asla olmadığını söyledi.

Giriş Tarihi: 30.7.2018 14:20
İran ABD'ye kapıyı kapattı!

Basın toplantısında Başkanı 'ın 'la müzakere isteğini değerlendiren Kasımi, "Mevcut ABD yönetimiyle kesinlikle masaya oturulması söz konusu olamaz. ABD güvenilmez olduğunu ve herhangi bir konuda güvenli bir taraf olmadığını göstermiş oldu" dedi.

İranlı Sözcü, "ABD'nin İran'la imzaladığı nükleer anlaşmadan çekilmesi, İran halkına ekonomik baskı ve yaptırım uygulaması ve İran'a yönelik diğer düşmanca eylemleri dahil mevcut şartlar göz önünde bulundurulduğunda müzakere koşullarının var olmadığını" belirtti.

Mayıs'ta İran'la yapılan nükleer anlaşmadan ayrılan ABD Başkanı Trump, İran'ın bölgedeki faaliyetleri, füze programı ve diğer konuların da bulunduğu kapsamlı bir anlaşma için Tahran'a müzakere çağrıda bulunmuştu.

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İran ABD'ye kapıyı kapattı!
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