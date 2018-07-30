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İsrail askerleri 16 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri işgal altındaki 'da 16 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'da gece düzenlenen baskınlarda "terör olaylarına karıştıkları" iddiasıyla 16 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 12:00
İsrail askerleri 16 Filistinliyi gözaltına aldı

Açıklamada, gözaltına alınanların soruşturma için ilgili kurumlara sevk edildiği aktarıldı. İsrail askerlerinin sabah saatlerinde de 'nın Ramallah kentinde 4 Filistinli gazeteciyi gözaltına aldığı bildirilmişti.

İSRAİL SIK SIK EVLERE BASKIN DÜZENLİYOR

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin Esirler Cemiyeti'nin verilerine göre İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.

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İsrail askerleri 16 Filistinliyi gözaltına aldı
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