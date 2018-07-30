İsrail’den ‘Özgürlük Filosu’na müdahale

İsrail
deniz kuvvetleri, Gazze
'ye uygulanan ambargoyu delmek amacıyla 15 Mayıs'ta Norveç ve İsveç
'ten yola çıkan Özgürlük Filosu
kapsamındaki bir gemiyi yapılan müdahalenin ardından Aşdod Limanı'na çekti. Gazze'ye tıbbi malzeme taşıyan Norveç bandıralı gemide 16 ülkeden 22 kişi bulunuyordu. İslami Cihad
Hareketi, İsrail'in müdahalesini, "korsanlık ve devlet terörü" şeklinde nitelendirdi. Öte yandan İsrail polisi özel seyahat acentesiyle Kudüs
'ü ziyarete gelen 90 Türk vatandaşının, "vizeleri olmadığı" iddiasıyla ülkeye girişine izin vermedi.