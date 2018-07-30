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’den ‘’na müdahale

Giriş Tarihi: 30.7.2018
İsrail’den ‘Özgürlük Filosu’na müdahale
deniz kuvvetleri, 'ye uygulanan ambargoyu delmek amacıyla 15 Mayıs'ta Norveç ve 'ten yola çıkan kapsamındaki bir gemiyi yapılan müdahalenin ardından Aşdod Limanı'na çekti. Gazze'ye tıbbi malzeme taşıyan Norveç bandıralı gemide 16 ülkeden 22 kişi bulunuyordu. Hareketi, İsrail'in müdahalesini, "korsanlık ve devlet terörü" şeklinde nitelendirdi. Öte yandan İsrail polisi özel seyahat acentesiyle 'ü ziyarete gelen 90 Türk vatandaşının, "vizeleri olmadığı" iddiasıyla ülkeye girişine izin vermedi.
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İsrail’den ‘Özgürlük Filosu’na müdahale
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