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Milyonlarca ‘yı yıktı

Irkçılığa maruz kaldığı için ından ayrılan ’e bu kez dan destek yağdı. Milyonlarca kişi karşılaştıkları ayrımcılığı gözler önüne serdi

CEMİL ALBAY Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018
Milyonlarca ‘Mesut Özil’ sosyal medyayı yıktı
Başkan ile çektirdiği fotoğrafın ardından maruz kaldığı ırkçılığa tokat gibi cevap vererek Alman ını bırakan 'e bu kez da milyonlar destek oldu. Mesut'un "Kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmenim" sözü ülkede ırkçılığa maruz kalanların hislerine tercüman oldu. Ülkede yaşayan başta Türkler, sosyal medyada #metwo etiketiyle yeni bir akım başlattı. Bugüne dek susan, geniş kitlelere seslerini ulaştıramayan ayrımcılık mağdurları platforma mesaj yağdırdı. Her ayrımcılık hikayesi binlerce kişi tarafından paylaşılınca Twitter bir anda ayrımcılık hikayeleri ile doldu. Irkçılık karşıtları, anaokulundan başlayan ayrımcılığı anlattı.

HERKES İÇİNİ DÖKTÜ
Kimisi tren yolculuğunda, kimisi süpermarkette uğradığı ırkçı hakareti yazdı, kimisi de polisin kendilerini yabancı gördüğünde nasıl kötü davrandığını dile getirdi. "Saç ve ten rengimizden dolayı çok yerde ırkçılığa uğradık" diyenler de oldu, "Irkçı hakarete maruz kaldığımda daha 6 yaşındaydım" diyenler de. Bir Pakistanlı, öğretmeninin Erdoğan konusunu açıp, "Sen Erdoğan'ı iyi bilirsin anlat bakalım" dediğini aktardı, "Sınıfta arkadaşlarımızla Türkçe konuştuğumuzda 50 cent cezaya çarptırıldık" diyen de okuldaki ayrımcılığa örnek verdi. #metwo, 'ya okullarda ne kadar büyük ayrımcılık yaşandığı gerçeğini de anlattı. Paylaşımları gören siyasilerin artık daha dikkatli olmaları paylaşımlarda ortaya çıktı. Paylaşımlar arasında bilimsel çalışmaların da yer alması dikkat çekti. #metwo etiketi, cinsel tacize tepki gösterenlerin başlattığı "#metoo / #ben de"den esinlenildi. Mesut gibi iki vatanı olduğunu söyleyenler de #metwo etiketini kullandı.

ALMAN BAKANDAN DESTEK GELDİ
'nin takımında forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'e sosyal medyada destek veren dergisinin Viyana muhabiri Hasnain Kazim, "Babam bir kargo gemisinde kaptanlık yapıyordu. 1980'lerde bizi ülkeden atmak istediler. Gerekçe olarak da 'bir denizcinin evi denizdir' denmişti. Şaka değil" ifadelerini paylaştı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın da "Almanya'da ırkçılığın artık sorun olmadığını düşünüyorsanız, #metwo tweetlerini okumanızı tavsiye ederim. Burada kaç kişinin konuştuğunu görmek etkileyici ve acı verici. Sesimizi onlarla birlikte yükseltelim; ırkçılığa karşı her zaman, her yerde" mesajını paylaştı.
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Milyonlarca ‘Mesut Özil’ sosyal medyayı yıktı
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