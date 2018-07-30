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'tan Trump'a uyarı: Şiddetin önünü açar!

gazetesinin yayıncısı Arthur Gregg Sulzberger, ABD Başkanı ile gerçekleştirdiği görüşmeyi anlattı ve Trump'tan gazetecilere 'halk düşmanı' demeyi bırakmasını istedi ve bu yaklaşımın şiddetin önünü açacağı uyarısında bulundu.

Giriş Tarihi: 30.7.2018 09:41 Güncelleme Tarihi: 30.7.2018 09:43
New York Times'tan Trump'a uyarı: Şiddetin önünü açar!

Trump ve Sulzberger 'da bir araya gelmiş, ardından Trump paylaştığı Twitter mesajında önce "çok güzel bir görüşmeydi" deyip ardından da yalan haber yaptığını iddia ettiği gazetecileri 'halk düşmanı' olarak nitelemişti. Ancak Trump, 'halk düşmanları' ifadesini daha önce gazeteciler için kullanmasıyla ilgili bir paylaşım yapmadı.

'tan ise Trump'ın tweetlerinde 'Sulzberger ile görüşmenin tasvir ediliş biçimine yanıt vermek üzere' yazılı bir açıklama geldi.

"TRUMP SENDROMU HASTALIĞINA YAKALANMIŞ MEDYA..."

Görüşmede Trump'a kullandığı dil konusundaki kaygılarını ilettiğini söyleyen Sulzberger, "Söylemleriniz yüzünden çok sayıda tehdit alıyoruz. Silahlı koruma tutmak zorunda kaldığımızı söyledim. O da bugüne kadar neden silahlı korumamız olmadığına şaşırdığını ifade etti. Başkanı pek çok hayatı riske attığı konusunda ve ülkemizin demokratik değerlerinin zarar gördüğü konusunda uyardım" ifadelerine yer verdi.

Sulzberger'in açıklamalarına Trump'ın cevabı yine Twitter'dan geldi. Trump, basın kuruluşlarını yalan haberlerle çok sayıda kişinin hayatını tehlikeye atmakla suçlayarak; "Trump sendromu hastalığına yakalanmış medya hükümetimizin gizli yazışmalarını ifşa ettiğinde sadece gazetecilerin değil çok sayıda kişinin hayatını tehlikeye atıyor. Hiç vatanseverce değil! Basın özgürlüğü ve haberleri iletme sorumluluğu birlikte yürür." dedi.

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New York Times'tan Trump'a uyarı: Şiddetin önünü açar!
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