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Soçi’de görüşmeleri

Türkiye, Rusya ve İran konulu onuncu garantörler toplantısı için Soçi’de bir araya geliyor.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 12:38
Soçi’de Suriye görüşmeleri

Türkiye, Rusya ve İran konulu onuncu garantörler toplantısı için Soçi'de bir araya geliyor.
Türk, Rus ve İranlı yetkililer, Rusya'nın Soçi kentinde bugün bir araya geliyor. Görüşmelerin gündeminde ise İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde son durum, mültecilerin geri dönüşü, anayasa komitesi çalışmaları yer alıyor. Görüşmelerin ilk gününde uzman görüşmeleri gerçekleştirilecek.

SURİYE DİYALOĞU

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, katılımcıların BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 Kararına dayanarak Suriye diyaloğunu kolaylaştırıcı fikir alışverişinde bulunacağı kaydedildi. Görüşmelere BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ve Ürdün'den de gözlemciler katılacak. Suriye tarafı ise Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi tarafından temsil edilecek.
Daha önceki 9 görüşme Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilmişti.

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Soçi’de Suriye görüşmeleri
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