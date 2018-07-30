Tacikistan'da otomobil bisikletlilere çarptı: 4 ölü

Tacikistan'da dün bir otomobilin 7 bisikletli turiste çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

BİSİKLETLİ TURİSTLERE OTOMOBİL ÇARPTI

Tacikistan'ın güneyindeki Danghara'da dün meydana gelen olayda 7 bisikletli turiste bir otomobil çarptı. Olayda 4 bisikletli hayatını kaybederken, 3 bisikletli de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin ikisinin ABD vatandaşı olduğu kaydedildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, Tacikistan İçişleri Bakanlığı olayın tüm ihtimaller göz önünde bulundurularak araştırıldığını açıkladı.