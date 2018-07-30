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'den Başkan Erdoğan'a teşekkür

Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Ahed et-, Başkan 'a ve halkına, Filistin davasına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2018 18:29 Güncelleme Tarihi: 30.7.2018 01:46
Temimi'den Başkan Erdoğan'a teşekkür

İşgal altındaki 'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Nebi Salih beldesinde bulunan evinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Filistin direnişinin sembolü , "Cumhurbaşkanı 'ın beni telefonla araması garip bir durum değil. Ona selam olsun. Onun bizi araması bize büyük bir destektir. Daima Filistin halkının yanında duran 'a ve halkına teşekkür ediyorum." dedi.

Temimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür ederek, "Filistin halkının yanında duran ve Filistin davasına destek veren Türkiye halkına selamlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı zamanda işgalden kurtulmamız için davamıza destek veren herkese de ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Başkan Erdoğan Temimi ile görüştü

İsrail güçleri tarafından yeniden gözaltına alınma durumunun olabileceğini belirten "Filistinli cesur kız" Temimi, "Kendimi buna hazırlıyorum. Direniş yolunu seçen herkes gözaltına alınmaya maruz kalacaktır. Bunu biliyorum." diye konuştu.

- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEMİMİ İLE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in serbest bıraktığı Ahed et-Temimi ile telefonda görüşmüş, 17 yaşındaki Temimi'yi cesaretinden ve mücadele azminden dolayı tebrik ederek, serbest bırakılmasının sevinç verici olduğunu vurgulamıştı.

Başkan Erdoğan'ın, Temimi ailesine, Türkiye olarak Filistinlilerin haklı mücadelelerini desteklemeye devam edeceklerini ilettiği aktarılmıştı.

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Temimi'den Başkan Erdoğan'a teşekkür
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