Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Yemen'de çatışma: 36 ölü

'de : 36 ölü

'in Beyda kentinde çıkan larda 36 Husi öldü, 50'si yaralandı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 05:02 Güncelleme Tarihi: 30.7.2018 05:02
Yemen'de çatışma: 36 ölü

'in Beyda kentinde çıkan larda 36 Husinin öldüğü, 50'sinin ise yaralandığı belirtildi.

Yemen ordusuna bağlı Basın Merkezi'nin Facebook sayfasından yapılan açıklamaya göre, El-Melacim ilçesine bağlı El-Beyyad Dağları'nda, Husilerle orduya bağlı güçler arasında çıkan çatışmalarda 36 Husi öldürüldü, 50'si ise yaralandı. Çatışmalarda ordu güçlerinin kaybına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Hacce kentinde ise orduya bağlı ekiplerin öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle Midi ve Hayran ilçelerinde son 3 ayda Husilerin yerleştirdiği 5 bin 151 mayın ve patlayıcıyı etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Hükümet güçlerinin, Yemen'in kuzeyi ile güneyi arasında bağlantı noktasında yer alan Beyda kentindeki ilerleyişi sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yemen'de çatışma: 36 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN