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'da aşırı sağcılar "düşman" listeleri hazırlamış

'da faaliyet gösteren, 8'i Türk 10 kişiyi öldürmekle suçlanan aşırı sağcı (NSU) örgütüne ve bu örgütle paralel çalışma yapan ırkçı örgütlere yönelik yeni belgeler ortaya çıktı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018 14:44 Güncelleme Tarihi: 31.7.2018 14:57
Almanya'da aşırı sağcılar düşman listeleri hazırlamış

'da 2011'den sonra aşırı sağcı oluşumlara yönelik polis aramalarında 25 binden fazla kişinin bilgilerinin yer aldığı "düşman" listelerinin ele geçirildiği bildirildi.

25 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN İSMİ 'DÜŞMAN' LİSTESİNDE

"Redaktionsnetzwerk" adlı gazeteciler ağının haberine göre, Sol Partinin verdiği soru önergesine Alman hükümetinin verdiği cevapta, aşırı sağcı oluşumların 25 binden fazla kişinin isimlerinin yer aldığı "düşman" listeleri hazırladığı aktarıldı.

Listelerde kişilerin isim, adres ve telefon numaraların yer aldığı belirtilen cevapta, listelerin 2011'den sonra aşırı sağcı (NSU) terör örgütü, "Nordkreuz" oluşumu ile 3 aşırı sağcı gruba yönelik yapılan aramalarda ele geçirildiği kaydedildi.

ALMAN GÜVENLİK MAKAMLARI LİSTEDE YER ALAN İSİMLERDEN YALNIZCA 3'ÜNÜ BİLGİLENDİRmiş

Cevapta, Alman güvenlik makamlarının bu listelerde isimleri yer alan kişilerden sadece 3'ünü bilgilendirdiği aktarıldı.

Sol Parti Milletvekili Martina Renner, aşırı sağcı terör tehlikesinin güvenlik makamları tarafından görmezden gelindiğini belirterek, Federal Kriminal Dairesinin sadece 3 kişiyi bilgilendirmesini de eleştirdi.

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Almanya'da aşırı sağcılar "düşman" listeleri hazırlamış
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