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: " gözaltına aldığı aktivistleri serbest bırakmalı”

Birleşmiş Milletler Komisyonu, ’a, gözaltına aldığı aktivistleri serbest bırakması için çağrıda bulundu.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018 23:03

Yüksek Komiserliği Sözcüsü Shamdasani, 'a, ülkede kadınlarında araba kullanması yönünde eylemde bulunan kişiler de dahil olmak üzere, gözaltına altığı tüm aktivist grupları serbest bırakması için çağrıda bulundu. Shamdasani yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan hükümetinin, Mayıs ayı ortasından bu yana en az 15 kişiyi benzer sebeplerden gözaltına aldığını ve bu kişilerin durumları hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadığını belirtti. Chamdassani, "Suudi Arabistan hükümetini, araba kullanan kadınlara yönelik yasağın kaldırılması için yıllar önce başlatılan kampanyalar da dahil olmak üzere, insan hakları alanındaki barışçıl çalışmalarından dolayı gözaltına alınan insan haklarını savunucularını ve aktivistleri kayıtsız şartsız serbest bırakmaya çağırıyoruz" şeklinde konuştu.

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BM: "Suudi Arabistan gözaltına aldığı aktivistleri serbest bırakmalı”
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