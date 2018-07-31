Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Cezaevinden inanılmaz firar!

Cezaevinden inanılmaz firar!

’nın Colmar kentindeki hapishaneden yerel saatle 06.30'da 27 ve 38 yaşındaki iki mahkum tavanda açtıkları delikten kaçtı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018 06:54
Cezaevinden inanılmaz firar!

Önce hücrelerinin tavanında delik açtıkları, ardından tavana çıkıp çarşaflarla aşağı indikleri öğrenilen mahkumların kaçışlarına yayan devam ettikleri öğrenildi. Hırsızlıktan 5 yıl hapis cezasına çarptırılan ikilinin beraber plan yaparak kaçtığı belirtildi. Kaçakların henüz yakalanamadığı öğrenilirken, hapishaneden yapılan açıklamada olayın personel eksikliği sebebi ortaya çıkan bir zafiyet sonucu yaşandığı ifade edildi. 'da geçtiğimiz aylarda yine bir mahkum helikopterle hapishaneden kaçırılmış ve yakalanamamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cezaevinden inanılmaz firar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN