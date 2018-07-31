DEAŞ, Suriye’de 36 kadın ve çocuğu kaçırdı

Terör
örgütü DEAŞ
'ın geçen hafta saldırılar düzenlediği ve 250'den fazla kişinin ölümüne neden olduğu Suriye
'nin Suveyda şehrinde 36 kadını ve çocuğu kaçırdığı ortaya çıktı. Londra
merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin açıklamasına göre kaçırılanların tümü Dürzi cemaati üyesi olan kişilerden, 4 kadın DEAŞ'ın elinden kaçmayı başarırken diğer iki kadın da kaçmaya çalışırken DEAŞ tarafından öldürüldü. Yerel kaynaklar kaçırılanların 16'sının çocuk, 20'sinin de kadın olduğunu duyururken 17 yetişkin erkeğin de kayıp olduğu bilgisini paylaştı. Suveyda'daki saldırılar, neredeyse tamamen yenildiği söylenen terör örgütü DEAŞ'ın bir anda ortaya çıkarak nispeten güvenli sayılan bir bölgede gerçekleştirmesi ve son dönemdeki en kanlı saldırısı olması açısından tüm dünyayı şaşırtmıştı. Geçtiğimiz yıllarda DEAŞ'ın kontrolündeki bölgelerde 10 milyon kişi yaşıyordu. ABD askeri yetkilileri, bu yılın başlarında DEAŞ militanlarının ellerindeki toprakların yüzde 98'inden çıkarıldığını söylemişti. Ancak örgüt, Suveyda ve Dera ile doğudaki bazı bölgelerde varlığını sürdürüyor.