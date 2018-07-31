Depremzede adada 750 turist mahsur kaldı

Endonezya
'nın popüler turizm merkezlerinden biri olan Lombok adasında meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem
de 16 kişi yaşamını yitirdi, 160 kişi de yaralandı. Tırmanma ve doğa yürüyüşü rotasıyla meşhur olan Rinjani Dağı'na çıkmak amacıyla yola çıkan yaklaşık 750 doğaseverin, depremin tetiklediği toprak kaymaları ve yuvarlanan kayalar yüzünden mahsur kaldığı açıklandı. Plajları ve yürüyüş rotaları nedeniyle dünyanın dört bir yanından turist çeken, Bali'nin 40 kilometre doğusunda bulunan adadaA en fazla 5.7 büyüklüğünde olmak üzere 60'tan fazla artçı deprem yaşandı.