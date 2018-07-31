Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Depremzede adada 750 turist mahsur kaldı

zede adada 750 turist mahsur kaldı

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018
Depremzede adada 750 turist mahsur kaldı
'nın popüler turizm merkezlerinden biri olan Lombok adasında meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki de 16 kişi yaşamını yitirdi, 160 kişi de yaralandı. Tırmanma ve doğa yürüyüşü rotasıyla meşhur olan Rinjani Dağı'na çıkmak amacıyla yola çıkan yaklaşık 750 doğaseverin, depremin tetiklediği toprak kaymaları ve yuvarlanan kayalar yüzünden mahsur kaldığı açıklandı. Plajları ve yürüyüş rotaları nedeniyle dünyanın dört bir yanından turist çeken, Bali'nin 40 kilometre doğusunda bulunan adadaA en fazla 5.7 büyüklüğünde olmak üzere 60'tan fazla artçı deprem yaşandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Depremzede adada 750 turist mahsur kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN