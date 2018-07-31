Dışişleri’nden Moğolistan’a kuvvetli protesto

Dışişleri
Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Moğolistan'da cuma günü yaşanan gelişmelerin bir kaçırma operasyonu olarak takdim edilmesine tepki gösterdi. Aksoy, FETÖ
'nün Moğolistan'da geniş bir mevcudiyeti bulunduğunu, ülkenin ulusal güvenliğine de tehdit oluşturan bir terör yapısı olduğunu belirtti. Bu konudaki ciddi endişe ve beklentilerin Moğolistan makamlarıyla paylaşıldığını vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti: "Moğolistan'da cuma günü yaşanan gelişmelerin bir kaçırma operasyonu olarak takdim edilmesinden büyük rahatsızlık duymaktayız. Bu iddialar tümüyle gerçek dışıdır ve tarafımızdan reddedilmektedir. Moğolistan Büyükelçisi Bakanlığımıza çağrılarak, yaşanan hadisenin Moğol makamları tarafından ele alınış tarzı kuvvetle protesto edilmiştir."
'HADDİNİZİ AŞMAYIN'
Öte yandan Dışişleri Bakanlığı
, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bazı büyükelçilerin, Rum Yönetimi'nin Doğu Akdeniz
'de tek taraflı olarak sürdüregeldiği hidrokarbon faaliyetleri konusundaki destek niteliğindeki ifadelerine sert tepki verdi. Açıklamada "Sözkonusu ülkelerin temsilcilerine hadlerini aşmamalarını tavsiye ediyoruz" denildi.