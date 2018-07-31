Kaliforniya’da ölü sayısı 8’e çıktı

ABD
'nin Kaliforniya eyaletinde kontrol altına alınamayan yangın
da ölenlerin sayısı 8'e çıktı. Yangında kaybolan 7 kişiden ise hâlâ haber alınamadı. Yangın nedeniyle evlerinden tahliye edilenlerin sayısının 50 bine ulaştığı bölgede 657 ev yandı, 145 ev hasar gördü. Yetkililer, tahliye edilen evleri yağmaladıkları şüphesiyle 2 kişinin gözaltına alındığını kaydetti. Pazartesi gününden bu yana devam eden ve yalnızca yüzde 5'i kontrol altına alınabilen yangın, yaklaşık 350 kilometrekarelik alanı etkisi altına aldı. 17 bölgede devam eden yangınları söndürme çalışmalarına 12 bin itfaiyeci katıldı. ABD Başkanı Donald Trump
yangın bölgesinde acil durum ilan etti.