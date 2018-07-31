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Lüks araçları böyle parçadılar

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, uyuşturucu mafyaları ve yolsuzluk ile mücadelede kararlı olduğunu göstermek için operasyonlarda ele geçirilen yaklaşık 6 milyon dolar değerindeki 68 lüks otomobili daha parçalattı.

Giriş Tarihi: 31.7.2018 12:05 Güncelleme Tarihi: 31.7.2018 12:19
Lüks araçları böyle parçadılar

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, uyuşturucu mafyaları ve yolsuzluk ile mücadelede kararlı olduğunu göstermek için operasyonlarda ele geçirilen yaklaşık 6 milyon dolar değerindeki 68 lüks otomobili daha parçalattı.

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Lüks araçları böyle parçadılar
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