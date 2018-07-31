Lüks araçları böyle parçadılar

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, uyuşturucu mafyaları ve yolsuzluk ile mücadelede kararlı olduğunu göstermek için operasyonlarda ele geçirilen yaklaşık 6 milyon dolar değerindeki 68 lüks otomobili daha parçalattı.
Giriş Tarihi: 31.7.2018 12:05Güncelleme Tarihi: 31.7.2018 12:19
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, uyuşturucu mafyaları ve yolsuzluk ile mücadelede kararlı olduğunu göstermek için operasyonlarda ele geçirilen yaklaşık 6 milyon dolar değerindeki 68 lüks otomobili daha parçalattı.