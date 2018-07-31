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Dünya'ya en yakın konumda

, 15 yıl sonra Dünya'ya en yakın konuma geldi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018 23:30

, 15 yıl sonra Dünya'ya en yakın konuma geldi.

"Space.com" da yer alan habere göre, , Dünya'ya 57,6 milyon kilometre uzaklıkla 2003'ten bu yana en yakın konuma ulaştı.

Güneş Sistemi'nde Dünya'nın ardından Güneş'e en yakın 4. gezegen olan Mars, Güneş'e 230 milyon kilometre uzaklıkta bulunuyor. Dünya, Güneş yörüngesindeki yolculuğunu 365 günde tamamlarken, Mars 687 günde tamamlıyor.

Dünya ile Mars'ın en yakın konuma gelmeleri için Mars'ın Güneş'e en yakın olduğu konumun, Dünya'nın Güneş'e en uzak olduğu konumla çakışması gerekiyor.

Mars en son 2003'te 55,6 milyon kilometre uzaklıkla Dünya'ya en yakın konuma gelmişti.

Sonraki yakın geçişin 6 Ekim 2020'de olması bekleniyor.

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Mars Dünya'ya en yakın konumda
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