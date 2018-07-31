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lı şaire 3 yıl hapis cezası

'daki , yetkili makamlara hakaret ettiği gerekçesiyle şair Celal el- ile bir yayın evi sahibini 3'er yıl hapis ve para cezasına çarptırdı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018 23:48

Sanıkların savunma heyetinden avukat Faysal es-Seyyid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "yetkili makamlara hakaret ve ülkenin ulusal güvenliğini etkileyecek sahte haber yayınladığı" gerekçesiyle suçlanan şair ile yayın evi sahibi Muhammed Enver Havvas'ın, Kahire'deki de hakim karşısına çıktığını söyledi.

Askeri mahkemenin müvekkilleri hakkında 3'er yıl hapis ile yaklaşık 560 dolar para cezası verdiğini ifade eden Seyyid, söz konusu karara temyiz yolunun açık olduğunu belirtti.

Ülkedeki genel durum ve Arap coğrafyası hakkında şiirler kaleme alan Buhayri ile yayın evi sahibi Havvas, "yetkili makamlara hakaret ve ülkenin güvenini sarsan ve ulusal güvenliğini etkileyecek sahte söylentiler yayma" suçlamasıyla geçen Mart ayının başlarında gözaltına alınmıştı.

'deki İnsan Hakları Konseyi'ndeki bir grup bağımsız uzman, geçen perşembe günü makamlarına Buhayri'nin serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

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Mısırlı şaire 3 yıl hapis cezası
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