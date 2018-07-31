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Son dakika... 'da korkunç olay: Futbol sahasında kendini patlattı!

'da kimliği belli olmayan bir adam, futbol sahasında kendini patlattı. Bugün patlayıcı kemer giymiş 50-60 yaşlarında olması muhtemel bir adam, görgü tanıklarının ifadesine göre Stembert'ta bulunan bir futbol sahasına yönelerek, kendini patlattı.

Giriş Tarihi: 31.7.2018 15:11 Güncelleme Tarihi: 31.7.2018 15:12

'da kimliği belli olmayan bir adam, futbol sahasında kendini patlattı. Bugün patlayıcı kemer giymiş 50-60 yaşlarında olması muhtemel bir adam, görgü tanıklarının ifadesine göre Stembert'ta bulunan bir futbol sahasına yönelerek, kendini patlattı.

POLİSE İHBAR EDİLMİŞ!

Habertürk'ün aktardığı bilgiye göre; Yine görgü tanıklarından birinin, polisi arayarak, bir adamın sahaya gittiğini ve kendini patlatmak üzere olduğunu söyledi. Le Soir'da yer alan habere göre kendini havaya uçuran kişinin eski bir asker olabileceği belirtiliyor.

Kimliği açıklanmayan saldırganın evine baskın yapıldığı, sokaktaki evlerin boşaltıldığı, bomba arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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Son dakika... Belçika'da korkunç olay: Futbol sahasında kendini patlattı!
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