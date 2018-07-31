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Son dakika. Temsilcisinden flaş açıklama!

Temsilcisi Mistura: Türkiye İran ve Rusya ile eylül başına 'de bir araya geleceğiz.

Giriş Tarihi: 31.7.2018 11:50 Güncelleme Tarihi: 31.7.2018 11:58

Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, yeni Suriye anayasası için Türkiye, İran ve Rusya'yla bir araya geleceklerini açıkladı. Mistura, görüşmenin eylül ayının başında, 'de gerçekleşeceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Eylül ayı başında Cenevre'de Türkiye, İran ve Rusya ile görüşecek. Resmi açıklamaya göre, Mistura üç garantör ülkeyle Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarını masaya yatıracak.

Astana sürecini başlatan Türkiye, Rusya ve İran, iç savaş ülkesinde çatışmaların durması için garantör olmuştu.

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Son dakika. BM Temsilcisinden flaş açıklama!
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