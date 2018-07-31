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’ın ’dan çıkmasına Senato engeli

Giriş Tarihi: 31.7.2018
Trump’ın NATO’dan çıkmasına Senato engeli
'nun 1949'da kurulmasından beri çıkmayı gündeme getiren ilk Başkanı olan Donald 'a karşı Demokratlar ile Cumhuriyetçiler birleşti. Liderler zirvesinde çıkardığı krizin ardından ittifakın 5'inci maddesine sadık kalmayabileceğini söyleyen Trump'ın NATO'dan çıkmasını engellemeye yönelik bir yasa tasarısı Senato'ya sunuldu. Yasa tasarısı, antlaşmadan çekilmek için 'Senato onayı' şartını getirmeye çalışıyor. Tasarıya göre Senato'nun onayı olmaksızın NATO'dan çekilme girişimi olursa, Senato Hukuk Müşavirli ği ABD yönetimini mahkemeye verebilecek. 5'inci madde "bir üyeye yapılmış saldırıyı tüm üyelere yapılmış sayılmasını" öngörüyor. Öte yandan ABD Başkanı Trump, ile görüşebileceğini duyurdu. Trump, "Ön şartım yok. İran isterse kesinlikle görüşürüz" dedi.
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Trump’ın NATO’dan çıkmasına Senato engeli
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