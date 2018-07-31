Trump’ın NATO’dan çıkmasına Senato engeli

NATO
'nun
1949'da kurulmasından beri çıkmayı gündeme getiren ilk ABD
Başkanı olan Donald Trump
'a karşı Demokratlar ile Cumhuriyetçiler birleşti. Liderler zirvesinde çıkardığı krizin ardından ittifakın 5'inci maddesine sadık kalmayabileceğini söyleyen Trump'ın NATO'dan çıkmasını engellemeye yönelik bir yasa tasarısı Senato'ya sunuldu. Yasa tasarısı, antlaşmadan çekilmek için 'Senato onayı' şartını getirmeye çalışıyor. Tasarıya göre Senato'nun onayı olmaksızın NATO'dan çekilme girişimi olursa, Senato Hukuk Müşavirli ği ABD yönetimini mahkemeye verebilecek. 5'inci madde "bir üyeye yapılmış saldırıyı tüm üyelere yapılmış sayılmasını" öngörüyor. Öte yandan ABD Başkanı Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
ile görüşebileceğini duyurdu. Trump, "Ön şartım yok. İran isterse kesinlikle görüşürüz" dedi.