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Türk şirket Sudan'da altın arayacak

'deki , Sudan'ın Kızıldeniz eyaletinde altın arama çalışmaları yapacak.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018 21:15
Türk şirket Sudan'da altın arayacak

Türk , Sudan'ın Kızıldeniz eyaletinde altın arayacak.

Sudan Maden Bakanlığından yapılan kısa açıklamada, Şirketi'nin, altın araştırma ve çıkarma konusunda Sudanlı "Business Haidar Mining" şirketi ile ortaklık anlaşması imzaladığı kaydedildi.

Denizli Şirketi'nin Genel Müdürü Şahin Tin, bakanlıkta yaptığı açıklamada, üretim sürecini hızlandırmak istediklerini belirterek, "Sudanlı şirket ile ortaklığımızı geliştirmek istiyoruz. Altın arama ve çıkarma çalışmalarının iki ülkeye faydalı sonuçlar doğuracağını düşünüyoruz." dedi.

2011'de 'ın ayrılmasının ardından petrol gelirini kaybeden Sudan, yeni arayışlara girmiş ve döviz gelirlerinin yüzde 80'ini oluşturan altına yönelmişti.

Sudan'ın altın üretimi geçen yıl 105 tona ulaşırken, bu yılın ilk altı ayında ise 63,3 ton oldu.

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Türk şirket Sudan'da altın arayacak
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