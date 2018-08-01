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Asya’yı afetler vurdu

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Giriş Tarihi: 1.8.2018
Asya’yı afetler vurdu
HİNDİSTAN: 29 eyaletinden 6'sını etkisi altına alan muson yağmurları nedeniyle 537 kişi yaşamını yitirdi. 13 kişi kayıp. Yetkililer, henüz ulaşılamayan bölgelerden gelen haberin, bilançoyu daha da ağırlaştırmasından endişe ediyor.
MYANMAR: Yağmurlar yüzünden ülkenin güneyinde ve orta kesimlerinde yaşayan 119 bin kişi evlerinden tahliye edildi. 10 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan muson yağmurlarının önümüzdeki günlerde de süreceği tahmin ediliyor.
JAPONYA: Yağmura 220'den fazla kurban veren 'da sıcak yüzünden ölümler devam ediyor. Hava sıcaklıklarının 35-40 derece arasında değiştiği ülkede son sıcak hava dalgası nedeniyle 13 bin kişinin hastanelere başvurduğu, bunların 39'unun öldüğü öğrenildi.
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Asya’yı afetler vurdu
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