Asya’yı afetler vurdu

HİNDİSTAN:
29 eyaletinden 6'sını etkisi altına alan muson yağmurları nedeniyle 537 kişi yaşamını yitirdi. 13 kişi kayıp. Yetkililer, henüz ulaşılamayan bölgelerden gelen haberin, bilançoyu daha da ağırlaştırmasından endişe ediyor.
MYANMAR:
Yağmurlar yüzünden ülkenin güneyinde ve orta kesimlerinde yaşayan 119 bin kişi evlerinden tahliye edildi. 10 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan muson yağmurlarının önümüzdeki günlerde de süreceği tahmin ediliyor.
JAPONYA:
Yağmura 220'den fazla kurban veren Japonya
'da sıcak yüzünden ölümler devam ediyor. Hava sıcaklıklarının 35-40 derece arasında değiştiği ülkede son sıcak hava dalgası nedeniyle 13 bin kişinin hastanelere başvurduğu, bunların 39'unun öldüğü öğrenildi.