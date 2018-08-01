Atomlar elektronla ışık hızına yaklaştı

İsviçre'deki
Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN
'deki bilim insanları ilk kez atomu yörüngesindeki elektronla birlikte ışık hızına yakın hareket ettirdi. CERN'den yapılan açıklamada, 25 Temmuz'daki deneyde Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın (BHÇ) düşük enerjili ışınla bir grup atomu çekirdeğinin etrafındaki tekil elektronla birlikte yaklaşık bir saat boyunca hareket ettirdiği, ardından aynı ışını tam güçle yükleyerek, 2 dakika boyunca elektronlar çekirdekten kopup ayrılmadan sürdürmeyi başardığı belirtildi.