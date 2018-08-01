Çavuşoğlu, Endonezyalı mevkidaşı Marsudi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 51.Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Singapur'da Endonezyalı mevkidaşı Retno Marsudi ile bir araya geldi.

ÇAVUŞOĞLU SİNGAPUR'DA İKİLİ TEMASLAR GERÇEKLEŞTİRİYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 51.Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Singapur'da ikili temaslarına başladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu ve Marsudi ekonomi, savunma sanayi ve terörizmle mücadele alanlarında işbirliğinin yanı sıra Rohingya Müslümanlarının durumu dahil bölgesel konuları ele aldı. Ayrıca Çavuşoğlu, Vietnam Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Phan Binh Minh ile de görüşecek.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI MıKE POMPEO İLE GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

ASEAN ile Türkiye arasında Sektörel Diyalog Ortaklığı kurulmasının ardından ilk ASEAN-Türkiye Üçlü Bakanlar Toplantısını gerçekleştirecek olan Çavuşoğlu'nun ikili temasları kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesi bekleniyor.