Çin’de dış politika ‘robot’lara emanet

Çin
yapay zekâ teknolojisini ülkenin politikalarının belirlendiği süreçlerde kullanmaya başlayan ilk ülkelerden biri oldu. Pekin, yapay zekâ destekli diplomatik sistemlerin çeşitli prototiplerini geliştiriyor. Çin Bilimler Akademisi tarafından geliştirilen, henüz ilk aşamasında olan bu sistemlerden biri ülkenin dışişleri bakanlığı
tarafından kullanılmaya başlandı. Uzmanlara göre bu hamle ülkelerin stratejik hamle yetenekleri arasındaki uçurumu derinleştirebilir. Çin Dışişleri Bakanlığı basında yer alan haberleri doğrulayarak ileri teknolojinin insanların yaşam ve çalışma biçimlerinde büyük dönüşümlere yol açtığını, pek çok sektörde aplikasyonlardan yararlanıldığını anımsattı. Açıklamada dünya genelindeki bu eğilime bakanlığın aktif olarak adapte olacağı ifade edildi. Çin'in "Kuşak ve Yol İnisiyatifi" hamlesinin çalışanlara diplomatik yükler getirdiği ve yapay zekâdan daha çok bu alanda yararlanılacağı belirtiliyor. Diplomatlar verecekleri kararlar öncesinde yapay zekânın sunacağı bir dizi seçenek, tavsiye ve ön raporu gözden geçirilebilecek. Şanghay Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü'nün üst düzey yöneticisi Feng Shuai, basına yaptığı değerlendirmede yapay zekânın "tutku, şeref, korku ya da diğer öznel faktörlere karşı bağışık" olacağını, "stratejik hedeflerle çatışan ahlaki faktörleri bile dikkate almayacağını" söyledi. Yapay zekânın ülkelerin stratejik hamle yetenekleri arasındaki uçurumu genişleteceği tahmininde bulunan Shuai, bu teknolojiden yararlanamayan yönetimlerin risk değerlendirmesi, strateji seçimi, karar verme ve yürütme verimliliği ve karar verme güvenilirliği gibi birçok açıdan mutlak bir dezavantaja düşeceklerini belirtti.