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'de 140 milyon yıllık keşif

'de 140 milyon yıl öncesine ait dinozor ayak izleri bulundu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018 19:09
İngiltere'de 140 milyon yıllık keşif

Bilim adamları, 'nin Dorset bölgesindeki Swanage kentinde bir kayalık bölgede dinozorlara ait ayak izleri tespit etti.

Dinozor ayak izlerinin 140 milyon yıl öncesi döneme ait olduğu belirtildi.

İngiltere'nin güney kıyılarında yaşadığı belirtilen dinozorun 120 yıl yaşayabilen otçul Sauropods türü olduğu ifade edildi.

Sauropods türü, dinozorların arasında en büyükleri olarak nitelendiriliyor. Uzunlukları 40 metre, ağırlıkları da 80 tona kadar ulaşabiliyor.

Ayak izlerinin, zarar verilmeden ortaya çıkartıldığı ve müzede sergileneceği bilgisi verildi.

Aynı bölgede, 1997 yılında da 52 dinozor ayak izine rastlandığı kaydedildi.

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İngiltere'de 140 milyon yıllık keşif
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