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kral ve kraliçesinin tacı çalındı

'in 17. yüzyıldaki Kralı 9. Karl ile eşi Kraliçe Kristina'ya ait paha biçilmez iki kraliyet tacı ve saltanat küresi çalındı.

Giriş Tarihi: 1.8.2018 15:50
İsveç kral ve kraliçesinin tacı çalındı

'in 17. yüzyıldaki Kralı 9. Karl ile eşi Kraliçe Kristina'ya ait paha biçilmez iki kraliyet tacı ve saltanat küresinin çalındığı bildirildi.

Östergotland Polis Sözcüsü Thomas Agnevik, Stockholm'e 100 kilometre mesafede göl kıyısında yer alanStrangas Kilisesi'nde muhafaza edilen Kral 9. Karl ve Kraliçe Kristina'nın tacı ve saltanat küresinin, iki kişi tarafından çalındığını duyurdu.

Kiliseden ziyaret saatleri içerisinde çalınan eşyaların 1611 yılına ait olduğunu söyleyen Angevik, hırsızların olay yerinden sürat teknesiyle kaçtıklarını kaydetti.

Bölgede havadan ve karadan arama çalışmalarına devam ediliyor.

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İsveç kral ve kraliçesinin tacı çalındı
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