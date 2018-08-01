Kongo’da gizemli virüs

Ebola
salgınıyla mücadeleyi kazandığını geçen hafta açıklayan Demokratik Kongo Cumhuriyeti, gizemli bir virüsle daha karşı karşıya kaldı. Ülkenin kuzeyindeki Kivu
eyaletinin sağlık yetkilileri, temmuz başından bu yana 15 kişinin henüz bilinmeyen bir hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi. Kivu eyaletindeki Beni bölgesinden Dr. Alain Musondolya, "26 vakanın 15'i öldü" derken, hastaların kusma, ishal kan kusma ve burun kanaması gibi belirtilerle geldiğini belirterek, hastaları nasıl tedavi edeceklerini bilemediklerini ve bu nedenle karantina altına aldıklarını belirtti.