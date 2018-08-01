Köpekbalığını çalanlar yakalandı

ABD'nin
Teksas eyaletinde hırsızlar, bir akvaryumdaki açık havuzdan çıkardıkları boynuzlu köpek balığını bebek kılığına sokarak pusetle kaçırmaya çalıştı. San Antonio
'da bir akvaryumda bir kadın ve iki erkeğin, ziyaretçilerin hayvanları besleyebildiği açık havuzdan çıkardıkları boynuzlu köpek balığını pusete koyup otoparka götürdüğü güvenlik kameralarına yansıdı. Köpek balığının, kamyonetle otoparktan ayrılan adamın evinde bulunduğu ve akvaryuma geri getirildiği kaydedildi. Hırsızlardan birinin gözaltına alındığı, diğer ikisi hakkında da adli sürecin başlatılacağı ifade edildi.