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Köpekbalığını çalanlar yakalandı

Giriş Tarihi: 1.8.2018
Köpekbalığını çalanlar yakalandı
ABD'nin Teksas eyaletinde hırsızlar, bir akvaryumdaki açık havuzdan çıkardıkları boynuzlu köpek balığını bebek kılığına sokarak pusetle kaçırmaya çalıştı. 'da bir akvaryumda bir kadın ve iki erkeğin, ziyaretçilerin hayvanları besleyebildiği açık havuzdan çıkardıkları boynuzlu köpek balığını pusete koyup otoparka götürdüğü güvenlik kameralarına yansıdı. Köpek balığının, kamyonetle otoparktan ayrılan adamın evinde bulunduğu ve akvaryuma geri getirildiği kaydedildi. Hırsızlardan birinin gözaltına alındığı, diğer ikisi hakkında da adli sürecin başlatılacağı ifade edildi.
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Köpekbalığını çalanlar yakalandı
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