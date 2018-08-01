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'nin iade ettiği asker kalıntılarından yalnızca bir künye çıktı

'nin, 'ye iade ettiği, 1950-1953 yıllarındaki sırasında ölen Amerikan askerlerinin kalıntılarından yalnızca birinde asker künyesi olduğu bildirildi.

Giriş Tarihi: 1.8.2018 11:36
Kuzey Kore'nin iade ettiği asker kalıntılarından yalnızca bir künye çıktı

Savunma Bakanlığından bir yetkili, 'nin geçen hafta iade ettiği, 'nda hayatını kaybeden ABD'li 55 askere ait kalıntıların konulduğu kutulardan yalnızca birinde askeri kimlik kolyesi bulunduğunu belirtti.

Yetkili, kutulardan, askerlerin kimliklerini belirlemeye yardımcı olabilecek herhangi bir bilgi çıkmadığını söyledi.

Söz konusu askeri künye hakkında ise ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Kore Savaşı'nda ölen askerlerin kalıntıları, kimlik tespiti için Hawaii'deki bir askeri laboratuvarda incelenecek.

Diğer yandan 'deki Birleşmiş Milletler Komutanlığında (UNC), kalıntıları iade edilen askerler için anma töreni düzenlendi.

ABD, geçen ay, 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı sırasında ölen Amerikan askerlerinin kalıntılarının ülkeye iadesi için Kuzey Kore sınırına tabutlar göndermişti.

Kore Savaşı'nın ateşkes imzalanarak durdurulmasının 65. yıl dönümünde hayatını kaybeden ABD'li askerlerin kalıntıları, 27 Temmuz'da, Kuzey Kore'nin Wonsan şehrindeki Kalma Havaalanı'dan C-17 Globemaster tipi Amerikan askeri kargo uçağıyla Güney Kore'deki ABD'ye ait Osan Hava Üssü'ne götürülmüştü.

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Kuzey Kore'nin iade ettiği asker kalıntılarından yalnızca bir künye çıktı
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