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Haberi: 'nın Durango eyaletinde kalkıştan kısa bir süre sonra havaalanı yakınlarında düştü. Uçakta 97 yolcu ve 4 mürettebat bulunduğu belirtiliyor. İşte Meksika'daki ndan ilk görüntüler ve yaşanan felaketin detayları...

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018 01:24 Güncelleme Tarihi: 1.8.2018 02:02
Son dakika: Meksika'da yolcu uçağı düştü

'nın Durango kentinde bir nın kalkışından kısa süre sonra düştüğü bildirildi.

Aeromexico havayolu şirketinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Guadalupe Victoria Havalimanı'ndan Mexico City'ye gitmek için havalanan 100 yolcu kapasiteli uçağın kalkışından 5 dakika sonra düştüğü duyuruldu.

Meksika'da uçak düştü

Açıklamada, kazanın detaylarına ilişkin araştırmanın sürdüğü belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde ise uçakta 97 yolcu ve 4 kişilik mürettebat olduğu bilgisi paylaşıldı.

Durango Eyalet Valisi Jose Aispuro da Twitter hesabından, güvenlik ve acil yardım görevlilerinin olay yerine sevk edildiğini, ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz resmi verilerin bulunmadığını açıkladı.

Meksika'da uçak kazası

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Son dakika: Meksika'da yolcu uçağı düştü
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