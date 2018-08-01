Rus ordusu uydu üzerinden tatbikata başladı

Rusya Savunma Bakanlığı'nın en güçlü askeri birliklerinden olan Güney Askeri Bölgesi Rus üslerinden uydu üzerinden tatbikata başladı.

15 gün boyunca sürecek olan tatbikata Rusya'nın Güney Askeri bölgesi alanına bağlı Ermenistan, Abhazya, Güney Osetya ve Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Karadeniz kıyılarındaki askeri üsler katıldı.

KAPALI KANAL TEKNOLOJİSİ

Uydu üzerinden kapalı kanal teknolojisi kullanılarak video konferans yöntemiyle birlik komutalarının direktifleriyle başlayan tatbikat çok sayıda füze savunma sistemi, savunma araçları, deniz, kara ve hava kuvvetlerinin personel ve techizatı kullanıldı. Tatbikatın başında Albay General Alexander Dvornikov bulunuyor.



TEK MERKEZDEN KOORDİNASYON SAĞLANIYOR

Tatbikatta tek merkezden komutla önemli mesafedeki askeri gruplara taktik hareket planı doğrultusunda birleşik ağ sistemiyle ulaşabilmek ve birliklerin birlikte hareketini sağlamak, deniz, hava ve kara birliklerinin etkileşimini sağlamak ve birlikte hareket kabiliyetini arttırma görevleri edinildi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ermenistan, Abhazya, Güney Osetya ve Krasnodar bölgesindeki Karadeniz kıyılarında bulunan Rus üslerinden tatbikata toplamda 4 bin civarında askerin, bin civarında askeri techizatın görev aldığını duyurdu.