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’de garantör ülkeler anlaştı

Giriş Tarihi: 1.8.2018
'de düzenlenen 10'uncu Garantörler Zirvesi'nde taraflar, 'nin toprak bütünlüğü, Suriyelilerin evlerine dönüşü için koşulların sağlanması ve alıkonulanlardan az sayıda kişinin güven artırıcı önlem olarak serbest bırakılması konularında uzlaştı. Bildiride, , ve 'ın, 'de gözetimindeki Anayasa Komitesi çalışmalarının en kısa zamanda başlatılmasını teşvik etmekte anlaştıklarına işaret edildi. Bu çerçevede garantör ülkelerin Cenevre'de eylül ayının başında bir araya geleceği anımsatıldı. Bildiride, tarafların, rejim ve muhalefet arasında güven artırıcı önlem olarak alıkonulanlardan az sayıda kişinin serbest bırakılması için "pilot proje" kapsamında uzlaştığı kaydedildi.
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Soçi’de garantör ülkeler anlaştı
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