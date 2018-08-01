Yeni Lampedusa korkusu: Göçmenler akın ediyor

İspanya
'nın
güneyinde bulunan Algeciras
kasabası, özellikle Afrika
'dan gelen göçmenlerin bekleme noktası olarak yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. İspanyol yetkililer, Akdeniz
'i aşıp gelen göçmenlerin burada kayıt için beklediğini ve durumun kontrol altında olduğunu söylüyor. Öte yandan dünya basınına yansıyan fotoğraflarda kasabanın sokaklarında, kaldırımlarında uyuyan yüzelerce göçmenin zor şartlar altında beklediği görülüyor. Algeciras'ın belediye başkanı kenti İtalya
'da göçmenlerin akın ettiği Lampedusa adasına benzeterek endişelerini dile getirdi.