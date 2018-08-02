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ABD'yi sarsan gelişme! Savcı 'ı yüz yüze sorgulamak istiyor...

ABD Başkanı Donald , Twitter hesabı üzerinden ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'a Rusya soruşturmasını sonlandırma çağrısı yaptı. , Trump'ın açıklamasının bir talimat değil kişisel görüş olduğunu savundu. Trump'ın paylaşımından kısa bir süre sonra, Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı 'in Trump'ı yüz yüze sorgulamak istediği iddiası Amerikan basınına düştü.

Giriş Tarihi: 2.8.2018 09:31 Güncelleme Tarihi: 2.8.2018 09:38
ABD'yi sarsan gelişme! Savcı Trump'ı yüz yüze sorgulamak istiyor...

ABD Başkanı Donald 'ın başkanlığının ilk günlerinden bu yana karşı karşıya olduğu Rusya soruşturmasıyla ilgili Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ABD gündemine bomba gibi düştü.

Her fırsatta soruşturmayı kendisine yönelik bir 'cadı avı' olarak niteleyen Trump, yaptığı paylaşımda Adalet Bakanı'na soruşturmayı sonlandırma çağrısında bulundu. Trump paylaşımında, "Bu berbat bir durum ve ülkemizi daha fazla lekelemeden önce Adalet Bakanı Jeff Sessions bu Uydurma Cadı Avı'nı derhal durdurmalı" ifadelerini kullandı.

Robert Mueller

SORUŞTURMAYI ENGELLEME TARTIŞMALARI YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Trump'ın çağrısı ülkede 'soruşturmayı engelleme' tartışmalarını da yeniden gündeme getirdi. Daha önce eski FBI Başkanı James Comey, Trump'ın kendisinden eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn ile ilgili soruşturmayı durdurmasını istediğini söylemiş, daha sonra Trump tarafından görevden alınan Comey'nin iddiaları ABD Başkanı ile ilgili 'soruşturmayı engelleme' tartışmaları başlatmıştı.

2016'daki ABD seçimlerine müdahale iddiası ve Rus hükümetiyle, Trump'ın seçim kampanyasının bir bağlantısı olup olmadığına dair soruşturmayı özel yetkili savcı yürütürken, Mueller'in ekibinin de Trump'ın soruşturmayı engelleyip engellemediği yönünde bir soruşturma yürüttüğü ifade edildi.

Sözcüsü Sarah Sanders ise Trump'ın tweetinin bir talimat olmadığını sadece kişisel görüş belirttiğini ifade etti.

Trump'ın soruşturmayı durdurma çağrısı yaptığı Adalet Bakanı Sessions, geçtiğimiz yıl soruşturmadan kendi ismini çekmiş ve soruşturmayı idare görevini yardımcısı Rod Rosenstein'a bırakmıştı.

MUELLER, TRUMP'I YÜZ YÜZE SORGULAMAK İSTİYOR

Trump, Adalet Bakanı Sessions'a soruşturmayı durdurma çağrısı yaparken, özel yetkili savcı Robert Mueller'in ABD Başkanı'nı yüz yüze sorgulamak istediği öne sürüldü.

CNN'in dünyaya duyurduğu gelişme, Trump'ın 'soruşturmayı durdurma' çağrısından saatler sonra geldi.

Daha önce Trump'ın avukatları, Mueller'e konuyla ilgili gelecek soruları yazılı olarak cevaplama teklifinde bulunmuş ve soruların soruşturmayı engelleme tartışmaları ve yemin töreni öncesindeki konularla sınırlı tutulmasını istemişti.

Trump'ın avukatı Rudy Guilani, Trump'a soruşturmayla ilgili soruların yüz yüze yapılacak bir görüşmede yapılmasıyla ilgili müzakerelerin sürdüğünü belirtti.

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