Altın köprüye turist akını

Doğal güzelliklerini kullanarak son yıllarda turizm
sektörüne ağırlık kazandıran Vietnam
'da haziranda açılan sıradışı bir köprü hayranlık kazandı. Ülkenin orta bölümlerindeki Ba Na tepelerine kurulan köprüyü, eskimiş ve yosun tutmuş kayaları andıran iki el taşıyor. İsmini, renginden alan "Altın Köprü
" denizden bin metre yükseklikte, yeşil dağların tepesinde yürüyüş yapmaya gelen turist
lere eşsiz bir manzara sunuyor.
Tasarımcısı köprüyü "Yeryüzünden bir altın şerit çıkaran eller" şeklinde düşündüklerini açıkladı. Mimar Vu Viet Anh "Altın Köprü, sisli ve büyülüymüş gibi görünen Ba Na dağının mükemmel manzarasının üzerinde, gökyüzünde bir yürüme yolu olarak tasarlandı" dedi.
Reuters haber ajansının konuştuğu turistlerden Truang Hoang Ling Thuy "Bu iki dev ve yumuşacık görünen el sanki gerçekmiş gibi. Bu köprü bana insanın ne isterse yapabileceği duygusunu veriyor" derken, bir diğer turist "Sanki bulutların üzerinde yürüyorum. Böylesine eşsiz bir şey yaşamamıştım" ifadelerini kullandı. 150 metrelik Altın Köprü, Vietnam'ın son zamanlarda turizm sektörüne yaptığı 2 milyar dolarlık yatırım projelerinden en göze çarpanı olarak dikkat çekerken, dev taş ellerin senede 1.5 milyon ziyaretçi çekmesi bekleniyor.