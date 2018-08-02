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ye akını

’da taştan iki dev el taşıyormuş gibi tasarlanan ve renginden dolayı “” adı verilen 150 metrelik köprü lerin gözdesi oldu

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Giriş Tarihi: 2.8.2018
Altın köprüye turist akını
Doğal güzelliklerini kullanarak son yıllarda sektörüne ağırlık kazandıran 'da haziranda açılan sıradışı bir köprü hayranlık kazandı. Ülkenin orta bölümlerindeki Ba Na tepelerine kurulan köprüyü, eskimiş ve yosun tutmuş kayaları andıran iki el taşıyor. İsmini, renginden alan "" denizden bin metre yükseklikte, yeşil dağların tepesinde yürüyüş yapmaya gelen lere eşsiz bir manzara sunuyor.
Tasarımcısı köprüyü "Yeryüzünden bir altın şerit çıkaran eller" şeklinde düşündüklerini açıkladı. Mimar Vu Viet Anh "Altın Köprü, sisli ve büyülüymüş gibi görünen Ba Na dağının mükemmel manzarasının üzerinde, gökyüzünde bir yürüme yolu olarak tasarlandı" dedi.
Reuters haber ajansının konuştuğu turistlerden Truang Hoang Ling Thuy "Bu iki dev ve yumuşacık görünen el sanki gerçekmiş gibi. Bu köprü bana insanın ne isterse yapabileceği duygusunu veriyor" derken, bir diğer turist "Sanki bulutların üzerinde yürüyorum. Böylesine eşsiz bir şey yaşamamıştım" ifadelerini kullandı. 150 metrelik Altın Köprü, Vietnam'ın son zamanlarda turizm sektörüne yaptığı 2 milyar dolarlık yatırım projelerinden en göze çarpanı olarak dikkat çekerken, dev taş ellerin senede 1.5 milyon ziyaretçi çekmesi bekleniyor.
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Altın köprüye turist akını
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