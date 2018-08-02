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tarihi zirveye yürüyor.. Tarihte bunu başarabilen ilk şirket olacak...

ABD'li teknoloji devi 'ın hisseleri bugün rekor seviyeye ulaştı. Piyasa değeri 1 trilyon dolara yaklaşan Apple, bu seviyeyi görmesi halinde tarihte bunu başaran ilk şirket olacak.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018 19:16 Güncelleme Tarihi: 2.8.2018 04:26
Apple tarihi zirveye yürüyor.. Tarihte bunu başarabilen ilk şirket olacak...

borsasında dün günü 190,29 dolardan kapatan hisseleri, bugün yüzde 5,1 artışla TSİ 17.37'de 200 dolara ulaşarak şirket tarihindeki en yüksek seviyeye çıktı.

Şirketin piyasa değeri de 981 milyar dolar oldu. Piyasa değeri 1 trilyon dolara yaklaşan Apple, bu seviyeyi görmesi halinde tarihte bunu başaran ilk şirket olacak.

Apple, dün açıkladığı bilançosunda, bu yılın nisan-haziran döneminde gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 artarak 53,26 milyar dolara, net karının da yüzde 32,1 yükselerek 11,52 milyar dolara ulaştığını duyurmuştu.

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Apple tarihi zirveye yürüyor.. Tarihte bunu başarabilen ilk şirket olacak...
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