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Burka ve peçeye yasak

Giriş Tarihi: 2.8.2018
'da kamusal alanda burka ve peçe yasağı düzenlemesi yürürlüğe girdi. Yasaya göre, kamusal alanda burka ve peçe giyenlere para cezası uygulanacak. Yasayı ihlal eden kişiler bin kron (770 lira) para cezasına çarptırılacak. Yasağı dört kezden fazla ihlal edenlere ise her yeni ihlalde 10 bin kron (7 bin 700 lira) ceza kesilecek. İlk olarak 2011'de Fransa'nın genelinde yürürlüğe giren burka yasağı daha sonra Belçika, Hollanda, Avusturya ve Almanya ve Bulgaristan'da yürürlüğe girmişti. İspanya'nın Katalonya özerk bölgesindeki bazı alanlarda, burka yasaklanmıştı. İtalya'da Novara şehrinde, kamusal alanlarda yüzün tamamen kapatılmasına kısıtlamalar getirildi.
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Burka ve peçeye yasak
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