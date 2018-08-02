Burka ve peçeye yasak

Danimarka
'da kamusal alanda burka
ve peçe yasağı düzenlemesi
yürürlüğe girdi.
Yasaya göre, kamusal alanda
burka ve peçe giyenlere para cezası
uygulanacak. Yasayı ihlal eden
kişiler bin kron (770 lira) para cezasına
çarptırılacak. Yasağı dört kezden fazla ihlal
edenlere ise her yeni ihlalde 10 bin kron (7
bin 700 lira) ceza kesilecek.
İlk olarak 2011'de Fransa'nın
genelinde yürürlüğe giren
burka yasağı daha sonra Belçika,
Hollanda, Avusturya ve Almanya
ve Bulgaristan'da yürürlüğe girmişti.
İspanya'nın Katalonya özerk bölgesindeki
bazı alanlarda, burka yasaklanmıştı. İtalya'da
Novara şehrinde, kamusal alanlarda yüzün
tamamen kapatılmasına kısıtlamalar getirildi.