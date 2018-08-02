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ve Lavrov bir araya geldi

Mevlüt , Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2018 15:33

Mevlüt , Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, Singapur'da yapılan 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ikili temaslarına devam ediyor.

İKİLİ BÖLGESEL GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov ikili iş birliği alanlarının yanı sıra başta Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeleri değerlendirdi. Çavuşoğlu, ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında dün Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile bugün ise Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

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Çavuşoğlu ve Lavrov bir araya geldi
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