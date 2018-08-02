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ve Pompeo'nun yarın görüşmesi bekleniyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt ve Bakanı Mike Pompeo'nun Singapur'da yarın ikili görüşmede bulunması bekleniyor.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2018 11:57 Güncelleme Tarihi: 2.8.2018 12:00
Çavuşoğlu ve Pompeo'nun yarın görüşmesi bekleniyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt ve Bakanı Mike Pompeo'nun Singapur'da yarın ikili görüşmede bulunması bekleniyor. İki bakanın 51. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında planlandığı üzere yarın Singapur'da yüz yüze görüşmesi bekleniyor.

DAHA ÖNCE DE SIK SIK GÖRÜŞME YAPILMIŞTI

Çavuşoğlu ve Pompeo, daha önce Suriye'deki gelişmeler, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı 'in iadesine yönelik süreç, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatı, Türkiye'de yargılanmasına devam edilen Amerikalı Papaz Andrew Brunson gibi konularda son dönemde sık sık telefon görüşmeleri yaptı.

SİNGAPUR'DA YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Son olarak Singapur'da yapacakları yüz yüze görüşmeden önce ABD tarafının talebi üzerine dün yine telefonda görüşen Çavuşoğlu ve Pompeo, 18, 26 ve 28 Temmuz'da yaptıkları telefon konuşmalarıyla son 15 günde 4 kez istişarelerde bulundu.

Çavuşoğlu ve Pompeo'nun, dün ABD yönetiminin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptırım kararından önce kararlaştırılan ikili görüşmesinin de yarın Singapur'da gerçekleşmesi bekleniyor.

ABD'nin yaptırım kararının perde arkası

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Çavuşoğlu ve Pompeo'nun yarın görüşmesi bekleniyor
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