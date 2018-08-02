Çavuşoğlu'ndan ABD'li mevkidaşı ile kritik görüşme

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesi karşı tarafın talebi üzerine gerçekleşti.

Çavuşoğlu ve Pompeo, son olarak 18, 26 ve 28 Temmuz'da telefonda görüşmüştü.

Son 15 günde 4 kez telefonda görüşen Çavuşoğlu ve Pompeo'nun, ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya gelerek ikili görüşme yapması öngörülüyor.

51. ASEAN DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI



51. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler, Singapur, Bruney, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya'dan oluşan ASEAN ülkelerinin yanı sıra "ASEAN Diyalog Ortakları" Avrupa Birliği (AB), ABD, Kanada, Rusya, Çin, Japonya, Güney Kore, Hindistan, Avustralya ve Yeni Zelanda ile "Sektörel Diyalog Ortakları" Türkiye, Pakistan, Norveç, İsviçre ile ASEAN Bölgesel Forumu'na (ARF) dahil 30 ülkenin dışişleri bakanları ve bakan yardımcıları katılıyor.

ÇAVUŞOĞLU'NUN İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPMASI BEKLENİYOR!



ASEAN ile Türkiye arasında geçen yıl "Sektörel Diyalog Ortaklığı" kurulmasının ardından düzenlenen ilk "ASEAN-Türkiye Üçlü Bakanlar Toplantısı"na katılan Bakan Çavuşoğlu'nun, 4 Ağustos'a kadar sürecek Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde diğer katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulunması da öngörülüyor.