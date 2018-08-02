Kosova'da Türkiye karşıtı ifadelere tepki

Kosova Meclis Başkan Yardımcısı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Müferra Şinik, Türkiye'ye hakaret içeren sosyal medya paylaşımı yapan Kosova Dışişleri Bakan Yardımcısı Gjergj Dedaj'a tepki gösterdi.

Şinik, yaptığı yazılı açıklamada, Dedaj'ın "Türkler ve Türkiye ile ilgili sadece kendine yakışır şekilde paylaşımının tüm Türk topluluğunu ve Müslümanları derinden üzdüğünü" belirtti.

BU PAYLAŞIM BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA

Dedaj'ın geçmişte benzer paylaşımlarının bulunduğunu ancak bu paylaşımın bardağı taşıran son damla olduğunu ifade eden Şinik, şunları kaydetti:

"6+ parlamento grubu milletvekilleri olarak Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj'dan adı geçen bakan yardımcısını acilen görevinden almasını talep ettik. Aksi halde hükümetin bugünkü durumunu göz önünde bulundurarak koalisyon ortaklığımızı değerlendirmeye alacağımızı bildirmemize rağmen başbakan bu zatı görevinden alarak cezalandıracağı yerde, ortamdan uzaklaştırmak için kendine en kolay yolu seçerek Makedonya'ya büyükelçi atamayı uygun gördü. Bundan sonraki süreçte bir ülkeye büyükelçi atanmak isteyen olursa, anayasaya karşı konuşarak, dinler arası, topluluklar arası nifak tohumları ekmesi ve karşılıksız destek sunan dost ülke Türkiye gibi herhangi bir ülkeye saldırması gerekecektir."

KDTP milletvekili, meclisteki hükümet koalisyon milletvekilleri sayısının 47'ye düşmemesi için Dedaj'ın görevden alınması talepleriyle ilgili Başbakan Haradinaj'a hafta sonuna kadar süre verdiklerini hatırlattı.

Dedaj'ın Kosova'nın Üsküp Büyükelçisi olarak atanacağı yönünde ülke basınında yer alan iddialar henüz resmi kurumlar tarafından doğrulanmadı.

Prizren Belediyesi Ekonomi ve Finans Müdürü Ertan Simitçi, bireysel olarak yaptığı girişimle, sosyal medya hesabından Türkiye'ye hakaret içerikli bir paylaşımda bulunduğu için Dedaj hakkında Prizren Temel Savcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.