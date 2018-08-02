Pakistan'da muhalefet ortak başbakan adayı gösterecek

Pakistan'da muhalefet partileri ortak başbakan adayı çıkarma konusunda anlaştı.

Toplantının ardından açıklama yapan Pakistan Halk Partisi (PPP) Üyesi ve Pakistan parlamentosunun üst kanadı Senatoda Muhalefet Grubu Başkanı Şeri Rehman, seçimin ardından muhalefette yer alan partilerin, ortak başbakan, meclis başkanı ve meclis başkan yardımcısı adayı göstereceklerini duyurdu.

Toplantıya katılan PPP, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N), Birleşik Eylem Hareketi (MMA), Avami Ulusal Partisi (ANP) ve Halkın Vatan Partisi (QWP) daha önce açıkladıkları gibi mecliste güçlü bir muhalefet bloğu oluşturarak parlamento içinde ve dışında seçimde yaşanan usulsüzlükleri protesto edeceklerini yineledi.

Pakistan'da bir parti 172 sandalyelik salt çoğunluğu elde edemediği takdirde cumhurbaşkanının hükümeti kurma görevini verdiği kişi ile parlamentonun belirlediği başka bir milletvekili arasında seçim yapılıyor. Cumhurbaşkanı teamüller gereği bu görevi birinci partinin liderine veriyor.

PARTİLERİN MECLİSTEKİ DURUMU

Pakistan'da 342 sandalyeli meclisin 272 üyesi halk tarafından belirlenirken kalan 70 üye ise kadın ve dini azınlıklara ayrılmış durumda. Bu üyeler Pakistan Seçim Komisyonu tarafından yüzde 5'i geçen partilerin kadın ve dini azınlıklardan seçtiği adaylar arasından belirleniyor.

Seçim sonucunda salt çoğunluğa ulaşmak için gereken 172 sandalyeye ise hiçbir parti ulaşamadı.

Sandıktan birinci parti olarak çıkan PTI 115, PML-N 64, PPP 43, MMA 12, Birleşik Halk Hareketi (MQM) 6, Pakistan Müslüman Ligi-Kaidi Azam Grubu (PML-Q) 4, Belucistan Avami Partisi (BAP) 4, Belucistan Ulusal Partisi (BNP) 3, Büyük Demokratik İttifak (GDA) 2 milletvekili kazandı.

Avami Müslüman Ligi (AML), Avami Ulusal Partisi, Cumhuriyetçi Ulusal Parti (JWP) ve Pakistan İnsani Hareketi (TINSTP) birer milletvekili çıkarırken 13 de bağımsız milletvekili meclise girdi. İki bölgede ise seçimler, milletvekili adaylarının ölümü nedeniyle ertelenmişti.

PTI, şu ana kadar PML-Q, MQM, AML ve BAP'tan destek alırken kadın ve dini azınlıklara ayrılan sandalyelerin eklenmesiyle 160 milletvekili desteğine ulaşıyor. PTI'nın hükümet kurabilmesi için 12 milletvekilinin desteğine daha ihtiyacı bulunuyor.

PARTİLER SONUÇLARA İTİRAZ ETMİŞTİ

Ülke genelinde 25 Temmuz'da yapılan seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından PTI dışındaki partilerden itirazlar gelmeye başladı.

Seçimden sonra MMA ve PML-N öncülüğünde toplanan Tüm Partiler Konferansı, sonuçlara itiraz edeceklerini ve seçimin yenilenmesi için ülke genelinde protestolar yapılacağını açıkladı.

Tüm Partiler Konferansına katılmayan ancak Karaçi'de açıklama yapan PPP lideri Bilaval Butto Zerdari ise seçim sonuçlarını meclis açılınca genel kurul gündemine getireceklerini söyledi.

Seçim günü oyların sayım işlemlerine geçilmesinin ardından da itirazlar gelmişti.

PML-N ve MMA başta olmak üzere birçok parti temsilcisi, parti görevlilerinin oy sayım işlemlerine alınmadığını ya da oyların sayıldığı yerlerden asker tarafından çıkarıldığını iddia etmişti.

Seçimin bir gün sonrasında basın açıklaması yapan PTI lideri İmran Han ise tüm partilere seslenerek, hükümeti kurduğunda bu iddiaların hepsini araştıracakları sözünü vermişti.

Partiler seçimin şeffaf ve tarafsız bir biçimde yapılmadığını, ordunun PTI'nın kazanması için çalıştığını iddia ediyor.